Frederic von Anhalt tritt seit seiner Heirat mit Zsa Zsa Gabor als Promi in Erscheinung, der mit allen Mitteln im Scheinwerferlicht stehen will. Seinen Adelstitel hat sich als Erwachsener durch Adoption erworben. Warum wurde er der, der er ist und was sagt seine Selbstinszenierung aus über die Gesetze des Boulevards und das "System Hollywood"?