Ob Schaumweine aus Wiesenobst oder perlende Säfte aus unreifen Äpfeln, mit Eichenlaub versetzt: es sind ganz ungewohnte Getränke, die Obstbauer Jörg Geiger in seiner Manufaktur herstellt. Die sind inzwischen sogar in der Edel-Gastronomie in ganz Deutschland gefragt. Dabei sind die Kreationen eigentlich aus der Not geboren. Und aus dem Wunsch, altes Kulturgut zu retten.