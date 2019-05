Musik ist mein Leben

Was wäre unser Leben ohne Musik? Der Popsong im Radio versüßt uns lange Autofahrten und im Feierabend entspannen wir bei Schall¬platten¬klängen zum Glas Wein. Musik macht einen Film noch spannender und eine Hochzeit noch emotionaler. Ein gemeinsames Lied verbindet Liebespaare, die Erinnerung an einen durchtanzten Sommerabend mit Freunden hält ewig. Was kann Musik alles leisten und woher rührt ihre Kraft? Was verbindet alle Arten von Musik -| von Klassik bis Heavy Metal? Und was macht Musik mit uns? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen.