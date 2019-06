Heilbronn blüht

Mit der Bundesgartenschau ist Heilbronn in diesem Jahr das blühende Zentrum des Landes. Doch statt nur auf Blumen und bunte Beete zu setzen, entsteht auf einer ehemals tristen Industriefläche gleich ein neues Stadtquartier. Über 3000 Menschen finden hier in modernen Wohnungen direkt am Neckar ihre neue Heimat. Zum Beispiel im höchsten Holzhaus Deutschlands. Moderatorin Annette Krause besucht neben den Highlights der Bundesgartenschau auch die eigentliche Stadt und entdeckt, dass Heilbronn überall wieder aufblüht: Die Experimenta, eine wissenschaftliche Erlebniswelt, hat einen spektakulären Neubau bekommen, auf der Waldheide, wo einst die Pershings stationiert waren, ist eine geheimnisvolle Natur zurückgekehrt und an der Neckarmeile locken zahllosen Restaurants und Bars. Auf dem Neckar zeigt Ruder-Olympiasiegerin Carina Bär was in ihr steckt. Und auf dem Wartberg bietet sich nicht nur der beste Blick auf die Stadt, sondern auch die Gelegenheit, eine der bedeutenden Weinregionen des Landes zu entdecken.