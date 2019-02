Zum Valentinstag widmet sich Stadt, Land, Quiz der Liebe, dem schönsten Gefühl der Welt. Ist Liebe auch wissenschaftlich nachweisbar? Wie lange dauert die durchschnittliche Ehe? Wer erkennt berühmte Liebespaare? Moderator Jens Hübschen testet liebevoll das Wissen der Bewohner in Mayen und Bad Liebenzell. In beiden Orten gibt es Burgen, in denen die Liebe wohnte. Wie gut wissen die Bewohner Bescheid über das Herz-Schmerz-Gefühl?