Leben im eigenen Schloss - Burg- und Schlossbesitzer in Baden-Württemberg

Schloss- und Burgbesitzer in Baden-Württemberg öffnen die Türen zu ihren Salons. Die Zeiten, in denen sie mit viel Personal und großen Gesellschaften ihre Schlösser und Burgen beleben konnten sind vorbei. Wie schaffen es die Besitzer, ihre Häuser am Leben zu erhalten? Graf Felix Adelmann kann sich den Luxus von Burg Schaubeck bei Ludwigsburg mit seinem florierenden Weingut leisten. Baron Rasslers Weitenburg bei Tübingen ist zu großen Teilen ein Hotel. Doch nicht immer gelingt der Spagat zwischen Öffentlichkeit und privater Nutzung. So manche Familie hat ihr Schloss deshalb verkauft. In vielen Schlössern und Burgen ist Publikum heute willkommen. Die meisten Schlossbesitzer können und wollen die einzigartigen Kulturgüter nicht mehr hinter Schloss und Riegel halten.