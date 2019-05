Im Pfälzerwald, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Deutschlands, kann man mal die Orientierung verlieren. Und dann? Das will der 50-jährige Horst Meisterling wissen. In einem Survival Camp will er erfahren, wie man mit Karte und Kompass navigiert, aus Laub und Holz einen Nachtunterschlupf baut und aus Brennnesseln einen leckeren Salat zaubert.