Heilbronn gegen Koblenz

Die Bundesgartenschau findet dieses Jahr in Heilbronn statt. Das Besondere: sie ist die erste Bundesgartenschau, in der auch Menschen wohnen werden. Ein ganz neuer Stadtteil, der Neckarbogen, ist Teil der Gartenschau. Aber natürlich geht es auch um Blumen, Bäume und alles andere rund um den Garten. Genauso wie in der Sendung "Stadt Land Quiz". Heilbronn, die Stadt mit der aktuellen Bundesgartenschau tritt hier gegen Koblenz an. Dort fand vor 8 Jahren die erste Bundesgartenschau in Rheinland Pfalz statt.