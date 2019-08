David und Jackie Siegel planen mit 27.500 Quadratmetern das größte Einfamilienhaus Amerikas - eine Mischung aus Palasthotel und Versailles. Doch dann bricht die Finanzkrise über die Familie herein und dem Luftschloss droht die Zwangsversteigerung. Der Dokumentarfilm entführt in die Welt der Reichen und Schönen und an die Grenzen des Fassbaren.