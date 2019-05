Jeder Mensch hat oder hatte sie: eine Mutter. An einem Tag im Jahr wird sie besonders gefeiert: am Muttertag. Am Samstag vor diesem Ehrentag hat das Städte-Duell natürlich das Thema "Mütter". In Bad Bertrich in der Eifel und in Loßburg im Schwarzwald können Mütter es sich ganz besonders gut gehen lassen. Beide Gemeinden haben eine Klinik für Mutter-Kind-Kuren.