In seinem traditionellen Weihnachtskonzert am 1.12.2018 präsentiert das SWR Vokalensemble populäre christmals carols aus der Heimat des Chefdirigenten Marcus Creed erstmals in dieser Form in Deutschland. Die Werke sind international bekannt und eingängig und erklingen in anregenden Chorsätzen, die seit dem 16. Jahrhundert entstanden sind.