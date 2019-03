"Millionen oder Pleite - was passiert am Betze?" Diskussionsrunde zur finanziellen Notlage des Fußball-Traditionsvereins 1. FC Kaiserslautern mit Experten und Fans. SWR Livestream: SWR4 Klartext aus dem Kammgarn in Kaiserslautern. Podiumsgäste: P. Banf (Aufsichtsratsvorsitzender FCK) // H.Layenberger (Hauptsponsor FCK) // M. Littig (CDU KL und Aufsichtsrat FCK) // D. Weimar (Insolvenzexperte Uni Duisburg) // T. Hilmes (FCK-Fanforum "Der Betze brennt") // Bernd Schmitt (FCK-Experte des SWR)