Sein ganzes Berufsleben verbrachte Dieter Zetsche im Unternehmen, in der Entwicklung, als Leiter des Vertriebs und als Präsident der Daimler-Tochter Chrysler Group. Jetzt tritt er ab und macht Platz für den Schweden Ola Källenius. Was waren die prägenden Momente der Zetsche-Ära? Was trieb ihn an? Und in welcher Verfassung hinterlässt er das Unternehmen?