Eine Firma, die viel Wind erzeugt: Ziehl-Abegg in Künzelsau gehört zu den Marktführern auf dem Gebiet der Luft- und Antriebstechnik. Ihre Ventilatoren laufen weltweit in Klimaanlagen, in Be-und Entlüftungen von Küchen, Bädern, Ställen.