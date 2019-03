Endlich mal einen Abend ausgehen, ohne um 11 schon den Babysitter wieder ablösen zu müssen. Das ist der Traum gestresster Eltern. In Heidelberg wird er wahr. Das Mehrgenerationenhaus dort bietet an ausgewählten Wochenenden ein "Kinderhotel" an. Die Kleinen übernachten und werden erst am nächsten Morgen wieder abgeholt. Fragt sich, wer in der Nacht mehr Spaß hat.