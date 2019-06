Geeiste Gurken-Kirsch-Suppe mit Pferdeschinken und Croutons klingt nach einem klarem Gewinner im SWR Küchenduell. Aber Kartoffel-Rösti an Kräuterquark mit Möhren-Kohlrabi-Salat hat natürlich auch Chancen. Die geeiste Gurke kommt von Profikoch Frank Brunswig, aber Jens Hübschen findet auf dem Wochenmarkt in Mayen eine großartige Kochhilfe, das Duell wird spannend. Die Jury entscheidet, wer in der Vulkaneifel das bessere Gericht auf den Tisch bringt.