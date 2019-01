Kurz vor dem Weltfrauentag am 8. März spielt Moderator Jens Hübschen in Giengen an der Brenz und Bingen am Rhein ein Quiz zum Thema starke Frauen. Aus Giengen stammt die erfolgreiche Unternehmerin Margarete Steiff, Bingen war die Heimat der wohl berühmtesten Frau des Mittelalters: Hildegard von Bingen.