Hanspeter Faas - kein anderer hat so viele Bundes- und Landesgartenschauen organisiert wie der gelernte Gärtner und heutige Manager. Er ist der Macher der Gartenträume. Seine letzte ist die in Heilbronn, die Mitte April beginnt. Sie ist auch seine Außergewöhnlichste: In Heilbronn werden nicht nur Blumen, Sträucher, Beete und Bäume gezeigt, sondern auch ein aus dem Boden gestampfter neuer Stadtteil: der Neckarbogen.