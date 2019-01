An diesen Blick hat Ralf Herrgott einst sein Herz verloren: die Namib-Wüste, ein endlos scheinender roter Teppich unter gleißender Sonne. An Namibias Hauptstadt Windhoek, an ihre europäisch geprägte Moderne. An das Miteinander von indigenen Volksstämmen, von Owambos und Herrero, dazu die weißen Einwanderer. Und natürlich an Pelinava, seine zukünftige Frau, die er in einer protenstantischen Owambo-Zeremonie heiraten will.