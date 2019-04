Vor 40 Jahren begann die Firma Stephan in dem kleinen Westerwalddorf, Beatmungsgeräte für Frühgeborene zu entwickeln. Am Anfang entwickelte Firmengründer Fritz Stephan in einem umgebauten Schweinestall die lebensrettenden Geräten. Mittlerweile arbeiten in Gackenbach 100 Menschen in modernen Produktionshallen.