Seit Lena den Sensationssieg für Deutschland beim ESC 2010 holte, ist sie in den Charts Stammgast. Ihre Songs sind mindestens so schlagfertig wie sie selbst. Mit ihrem neuen Album "Only Love" bringt Lena nur Liebe ins Studio und spricht in der Pierre M. Krause Show über große Gefühle und wie sie es schaffte, aus ihrer emotionalen Krise Stärke zu gewinnen. Achtung Lena Fans! Wer denkt, Elektro-Pop lässt sich nicht einfach mal so live performen, sollte gut aufpassen: Lena singt ihre neue Single "Don‘t lie to me" mit Plastikröhren-Beats exklusiv nur für und mit Pierre auf der Couch! Außerdem verrät sie, wie sie sich auf die Zombie- Apokalypse vorbereitet und welche Rolle Serien dabei spielen. Weil es mit Lena eh schon so wunderbar ist, bleibt sie bis zum musikalische Höhepunkt am Schluss der Show! Und da wird sich zeigen: So schön wie Lena, singt keiner....