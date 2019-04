86mal ist Jürgen Otto Stahl schon umgezogen. Der Kindheit und Jugend im Südschwarzwald folgen "wilde Zeiten" im Freiburg der 80er Jahre, in denen er sich selbst als Chaot wahrnimmt. Die Begegnung mit einem Zen-Meister setzt den Keim für sein spirituelles Interesse. In der St. Anna-Kapelle in Fridingen, nah seiner alten Heimat, in einer historischen Eremitage mit kleiner Wohnung, beginnt er noch einmal von vorne.