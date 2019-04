Sarah Henke & Co.

Schicksale und Wendepunkte – Menschen in Rheinland Pfalz: Sarah Henke wurde als Findelkind auf den Straßen Seouls von einer deutschen Familie adoptiert und ist heute Küchenchefin eines Restaurants in Andernach und hat sich zum zweiten Mal einen Michelin-Stern erkocht. Die Chanson-Sängerin und Malerin Nanette Scriba aus Mainz lebt viele Monate jährlich auf den Kapverden. Die Sportsoldatin Gesa Krause hat in der Disziplin Hindernislauf schon zweimal den EM-Titel heimgeholt. Fotoreporter Herbert Piel reiste einst durch die ganze Welt und bannte nahezu alle Großen unserer Zeit vor seine Kamera. Tijan Sila flüchtete aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg und lebt heute als Schriftsteller in Kaiserslautern. Christina Baumann fand ihr Glück im Ehrenamt und Andy Gellenberg ist ein international erfolgreicher Illustrator.