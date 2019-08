Die grosse Expedition in die Heimat - Sommerparty in der Kurpfalz

Drei Moderatoren - eine Region. In dieser Sonderausgabe der "Expedition in die Heimat" sind Annette Krause, Anna Lena Dörr und Steffen König gemeinsam in der Kurpfalz unterwegs. Links und rechts der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz entdecken sie landschaftliche Besonderheiten wie die Altrheinarme, besuchen bemerkenswerte Menschen wie die Cowboys vom Buffalo Country Club in Brühl oder die starken Männer in Schifferstadt und widmen sich ausführlich der kulinarischen Spezialität, der Pfälzer Leberwurst. Zum Ende der Expedition feiern sie am Baggersee mit allen Beteiligten eine stimmungsvolle Strandparty am Baggersee mit Musik, Comedy, Spielen und regionalen Spezereien.