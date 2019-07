In und um Stuttgart stehen sie am längsten. So wie Tim Schächterle, Ingenieur bei einem großen deutschen Unternehmen. Er pendelt von Stuttgart-Plieningen nach Leonberg. Jeden Morgen hin , jeden Nachmittag zurück. Normalerweise braucht er dafür etwa 25 bis 30 Minuten. Doch die A 8 hat es in sich: Baustellen, zu hohes Verkehrsaufkommen, Unfälle.